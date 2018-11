Wer möchte Lichtpate werden?

Wer möchte, kann beim diesjährigen Glühweinspaziergang der Aktion Sorgentopf Lichtpate werden. Mit einer Spende wird eine optimierte Beleuchtung der Wege rund um den See ermöglicht, so dass alle Besucher, darunter auch Familien mit Kindern, ältere Mitbürger und Menschen mit Handicap, hell ausgeleuchtete Wege vorfinden und somit sicher am Glühweinspaziergang teilnehmen können. So wird die Veranstaltung noch heller, bunter, vielfältiger und vor allem sicherer.

Wer Lichtpate werden möchte, kann das ganz einfach tun, indem er einen von ihm frei wählbaren Geldbetrag auf folgendes Konto überweist: Spendenkonto: VR Bank Rhein-Neckar eG, Stichwort: Lichtpate, IBAN: DE16670900000009062610, BIC: GENODE61MA2.

Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt. Alternativ kann ein Spendenbetrag auch an den Vorverkaufsstellen der Lichteraktion abgegeben werden. imp

