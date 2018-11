Wertvolle Helfer im Kampf gegen die Informationsflut

Die Digitalisierung hat das Leben und Arbeiten der meisten Menschen dramatisch verändert, täglich prasselt von morgens nach dem Aufstehen bis abends vor dem Zubettgehen eine wahre Informationsflut über Smartphone und PC auf uns ein. Immer neue Tools und Apps sollen den beruflichen und privaten Alltag erleichtern – tatsächlich aber verstärken sie die Reizüberflutung.

Wenn der E-Mail-Eingang überquillt und sich auf dem Schreibtisch Unterlagen und Notizen häufen, wird es Zeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und sich bewusst zu machen, dass Zeit eine sehr begrenzte Ressource ist, mit der man sorgsam umgehen sollte. Dann kommt es darauf an, die richtigen Prioritäten zu setzen und Struktur in die Abläufe zu bringen.

Weit mehr als Terminplanung

Was will ich im Beruf, aber auch privat erreichen? Was ist mir wirklich wichtig? Was macht mich zufriedener? Was steht die nächsten Jahre an? Sehr nützlich bei der Erörterung dieser Fragen können Zeitplaner im Buchformat sein.

Sie sind nicht nur ein hervorragendes Hilfsmittel, um während der Woche auf Kurs zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sondern bieten wertvolle Möglichkeiten, Ideen und Pläne unkompliziert an einem Ort zu sammeln und so jederzeit verfügbar zu machen. Auch das Überblicken größerer Zeiträumen hilft, sowohl die Zukunft weitläufig zu planen, als auch die Vergangenheit und sich selbst zu reflektieren. Das verbessert die Selbsteinschätzung und erhöht die Chancen, gesteckte Ziele zu erreichen.

So geht es bei solchen modernen Zeitplanern um mehr als nur um das Einhalten von Terminen. Sie helfen die eigene „Berufung“ zu finden, unterstützen beim Planen und Umsetzen von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. So enthalten sie neben gut strukturierten Wochenübersichten mit Prioritätenlisten und einem Vorausblick auf zukünftige Ereignisse auch hilfreiche Quartals- und Monatsübersichten, sowie Platz zum Planen von Projekten beziehungsweise für übergeordnete Lebens- und Jahresziele. Die handlichen Zeitplaner im Buchformat sind im gut sortierten Bürobedarfshandel erhältlich. djd/imp

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018