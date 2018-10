Wie alles begann . . .

Die damalige MVG – heute RNV – hatte in der Feudenheimer Hauptstraße neue Schienen verlegt. Als kleine „Entschuldigung“ für die langen Sperrungen bescherte sie den örtlichen Geschäften eine Spende, mit der ein Fest gefeiert werden sollte.

Angestoßen von dieser Feier wurde anschließend beschlossen, die Kerwe wieder auf die Feudenheimer Hauptstraße zu holen.

Damals noch organisiert durch Privatpersonen, dem BDS Feudenheim und der Bürgergemeinschaft, entwickelte sich die Kerwe mit zwischen 30 000 bis 40 000 Besuchern zum zweitgrößten Volksfest in der Region.

Um die Kerwe auch rechtlich in einen sicheren Rahmen zu stellen und die Organisation längerfristig zu gewährleisten, wurde dann entschieden, einen Kerweverein zu gründen.

So trafen die Mitglieder dieses Kerwevereins am 3. Mai 2005 im Gasthaus zum Ochsen zusammen, um die Gründungsversammlung abzuhalten. Hier wurden dann auch direkt der Vorstand und die Beisitzer gewählt und die Satzung beschlossen, um auch in den nächsten Jahren – und bis heute – die Kerwe Feudenheim richtig zu organisieren und für Besucher und Feudenheimer attraktiv zu gestalten.

Ehrenamtliche Arbeit im Verein

Übrigens arbeiten alle im Verein ehrenamtlich. Es sind viele Stunden, die so eine Kerwe verschlingt. gerade in der heißen Phase im September, wenn das große Fest bereits an die Tür klopft. Um diese ganze Arbeit zu stemmen, sind viele Menschen, eine durchgeplante Organisation und – ganz wichtig – eine Menge Zusammenarbeit nötig.

Mitglied im Verein kann jeder werden. Ob aktiv oder als Fördermitglied – der Kerweverein Feudenheim freut sich über jede Hilfe und heißt alle Interessierten willkommen. Denn nur mit Teamgeist und gemeinsamen Anstrengungen kommt genug Freude auf, um die Kerwe Feudenheim auch für 20 weitere Jahre lebendig zu halten. red/miz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018