Das Organisations-Team hat sich wieder mit großem Engagement in seiner freien Zeit für die Vorbereitung des Stadtteilfests eingesetzt. Den drei Neuhermsheimern Volker Schwab, Heiko Striehl und Heike Becker liegen das gute Gelingen und das fröhliche Miteinander des Fests am Herzen.

Über die Jahre hinweg sind die Kinder mit ihrem Stadtteilfest groß geworden, finden sich aus den Augen Verlorene, wieder und Nachbarn nutzen das Fest für einen Schwatz und das gesellige Zusammensein – gute Gründe, für die sich der Einsatz lohnt.

Aus diesem Grund möchten sich das Organisations-Team und alle Aktiven bei den vielen Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder das Stadtteilfest finanziell unterstützt haben, bedanken. Die treuen Sponsoren bestärken die Teammitglieder in der Durchführung dieses familienfreundlichen Stadtteilfests. Bestätigung drücken auch die neuen Sponsoren aus, die aufgrund des schönen Fests im Vorjahr dieses Jahr die Veranstaltung mitunterstützen. „Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren 2018“, so das Organisationsteam. red/miz