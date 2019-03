Wohnbereiche gehen fließend ineinander über

Der offene Wohnraum ist längst Realität – vor allen im Neubau. Wer umbaut, gestaltet aber auch seinen Altbau inzwischen gerne so. Ist nicht der Esstisch längst auch Schreibtisch in kleinen Wohnungen? Hat die inzwischen so beliebte Kücheninsel nicht ohnehin schon die ersten Zentimeter vom eigentlichen Wohnzimmer erreicht? So sieht das auch das Designerpaar Kate und Joel Booy, als „Truly Truly“ bekannt: Ihre Wohnvision tilgt alle Innenwände bis auf jene um das Bett und rückt die Küche ins Zentrum. „Das ist für uns ein wichtiger Ort“, erklärt Joel Booy. Denn dort kommen die Menschen zusammen, um zu kochen, zu arbeiten, zu essen, zu sprechen oder zu entspannen. Gestalterisch heißt das konkret: Die Hersteller lassen Küchenmöbel mehr und mehr wie Schränke und Sideboards im Wohnzimmer aussehen. Beide verbinden bestenfalls gemeinsame Farb- und Stilbezüge – für den nahtlosen Übergang der Funktionsbereiche vom Herd bis zur Couch.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019