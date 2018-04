Wohnen im Skandi-Style

Anzeige

Die Skandinavier machen es vor, wie man es sich zu Hause so richtig gemütlich macht. „Hygge“ ist in aller Munde und meint eine zeitgemäße Variante des sogenannten Cocoonings. Eine Lebensweise, in der man sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert: mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und dabei die schönen Seiten des Lebens zu genießen.

Hygge lässt sich am besten mit Geborgenheit übersetzen, und oberstes Gebot bei diesem Wohntrend ist die Gemütlichkeit. Dabei ist alles, was das Zuhause heimelig macht, erlaubt: natürliche Materialien, flauschige Decken, viele Kissen und langflorige Teppiche genauso wie helle Wohnfarben, Kerzenschein und Pflanzen. Die skandinavische Designsprache sollte sich aber auch bei den Möbeln widerspiegeln. So wird das Wohnzimmer zum Beispiel mit einer Lounge-Sofa-Serie mit reduzierten Formen, festen Rückenlehnen und schlanken Füßen ganz authentisch hyggelig. Nicht nur die Möbel machen die Einrichtung der Skandinavier aus. Es sind vor allem die Accessoires aus natürlichen Materialien wie Keramik, Ton, Porzellan oder Glas, die den Wohnstil unterstreichen. djd/imp