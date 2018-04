Zahlreiche Branchen und viel Programm

Anzeige

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, findet die Gewerbeschau Mannheim-Ost in der Kulturhalle Feudenheim, der Sporthalle und auf dem Freigelände der Brüder-Grimm-Schule statt. Neben einem vielseitigen Einblick in die verschiedensten Branchen, die in der Umgebung angesiedelt sind, erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Michael Grötsch (Samstag, 14 Uhr, Bühne 1), sind an beiden Tagen jeweils um 14.15 und 16.30 Uhr auf Bühne 2 die aktuellsten Kollektionen im Rahmen von Modenschauen zu sehen. Jeweils um 16 Uhr zeigt eine Kampfsportschule auf Bühne 1 ihr Können. Samstags um 15 Uhr und sonntags um 17 Uhr ist mit Dance-Health Bewegung für alle Besucher angesagt.

Das Freigelände steht an beiden Tagen ganz im Zeichen der Helfer. Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienste, DRK und THW informieren über ihre Arbeit und ihren Fuhrpark, stellen ein Kinderprogramm auf die Beine (täglich 12 bis 17 Uhr) und kümmern sich um das gastronomische Angebot, dessen Erlös der Jugendarbeit dieser Organisationen zugute kommt. imp