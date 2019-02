Zeit für Zweisamkeit

In den Tagen vor dem Valentinstag stehen viele Verliebte wieder vor der Frage: Was schenke ich meinem Partner? Ob Schokolade, Schmuck oder Kleidung. Irgendwie hat man doch in den vergangenen Jahren bereits alles mal verschenkt. Wie wäre es dann mit Zeit für einander? So kann man den Partner beispielsweise nach Feierabend abholen und warm eingepackt mit ihm einen romantischen Spaziergang machen. Im Anschluss kann man zusammen das Lieblingsgericht des anderen kochen. Nach dem Genuss des Essens lässt sich der Abend bei einem Film auf der Couch ausklingen. lg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.02.2019