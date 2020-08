13 neue Corona-Fälle gemeldet - Jugendhaus Erlenhof geschlossen

Mannheim.In Mannheim sind am Dienstag 13 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Wie die Stadt mitteilt, liegt die Gesamtzahl der in Mannheim bestätigten Fälle damit bei 713. Davon gelten 615 Personen wieder als genesen. Bei einem der am Montag bestätigten Fälle handelt es sich um einen Besucher des Jugendhauses Erlenhof in der Neckarstadt-West. Dieses bleibt daher zunächst geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen des Besuchers: Mitarbeiter und Besucher des Jugendhauses. Diese Personen sollen auch ohne Symptome auf das Virus getestet werden.