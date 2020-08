14 weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim meldet für Dienstag 14 weitere Coronavirus-Infektionen. Bei den neuen Fällen handele es sich in fast allen Fällen um reiseassoziierte Infizierte oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen, so die Stadt Mannheim in einer Mitteilung. Unter den aktuellen Fällen würden sich einige Reiserückkehrer befinden, die auf dem Weg der Rückreise Gebrauch von den Testangeboten an den deutschen Autobahnen oder auf den Flughäfen gemacht hätten. "In mehreren Fällen lag den Personen bereits bei ihrer Ankunft in Mannheim das Testergebnis vor, sodass sie sich sofort in Quarantäne begeben und sich direkt an das Gesundheitsamt gewendet haben. Ein solches Vorgehen ist vorbildlich", sagte Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt laut Mitteilung der Stadt. Mit den 14 neuen Corona-Fällen erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Mannheim auf 646. 571 Personen sind bereits wieder genesen.