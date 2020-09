15-jähriger Kleinkraftradfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Frankenthal.Bei einer Kontrolle eines 15-jährigen Kleinkraftradfahrers in Frankenthal hat eine Streife Betäubungsmittel festgestellt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch fiel den Beamten das nicht beleuchtete Kleinkraftrad des Jugendlichen am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf. Die Polizei stoppte den 15-Jährigen aus Frankenthal und stellte drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein in der Dienststelle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Zudem stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Jungen weitere Betäubungsmittel sicher. Da der Verdacht bestand, dass der 15-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Neben den beiden Strafanzeigen und den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt auf den Jugendlichen nun eine Strafe in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.