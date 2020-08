15-jähriger Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Ludwigshafen.Bei einer Verfolgungsfahrt von einem 15-jährigen Mofa-Fahrers durch eine Polizeistreife am Freitag gegen 14.50 Uhr hat der 15-Jährige mehrfach gegen Verkehrsregeln verstoßen und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Beamten mitteilten, fiel ihnen das Mofa aufgrund eines hochgeklappten Kennzeichens im Bereich der Edigheimer Straße in Ludwigshafen auf. In einer Sackgasse im Ortsteil Edigheim kollidierte der Mofa-Fahrer mit dem Streifenwagen. Der 15-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe.

Im Helmfach des Mofas fanden die Beamten Betäubungsmittel auf und beschlagnahmten diese. Das Fahrzeug ist aufgrund verschiedener technischer Veränderungen zur weiteren Begutachtung sichergestellt worden. Zeugen und mögliche Gefährdete der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Nummer 0621 9632122 zu melden.