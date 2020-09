Neidenstein.Zum dritten Mal in diesem Jahr sind am Wochenende Europaletten von einem Firmengelände im Fuchslochweg in Neidenstein entwendet worden. Nach Angaben der Polizei waren es 150 Stück. Sie haben demnach einen Verkaufswert von mehr als 1000 Euro. Schon im April sowie August wurden Paletten im Wert von insgesamt 1400 Euro gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefonnummer 07261/690-0.