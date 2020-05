150 Menschen stellen sich gegen Beamte - Corona-Streife in Bedrängnis geraten

Mannheim.Eine Corona-Streife der Mannheimer Polizei ist bei ihrem Einsatz am Freitag von einer größeren Menschenmenge bedrängt worden. Daraus habe sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der es auch Verletzte gegeben habe.

Die Personenkontrolle eskalierte demnach, als Beamte gegen 17.30 Uhr in den Quadraten O 7 und P 7 eine größere Ansammlung von Jugendlichen, die sich trotz der aktuellen Corona-Verordnung in Gruppen von drei bis fünf Personen aufhielten, ermahnen wollte. Insgesamt sammelten sich nach Mitteilung der Polizei rund 150 Heranwachsende in Kleingruppen am Plankenkopf an.

Drei dieser jungen Männer hätten sich am Nachmittag allerdings renitent gezeigt und seien daraufhin intensiver kontrolliert worden, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Anstatt jedoch die verlangten Personalausweise vorzuzeigen, griffen zwei Personen im Alter von 17 und 16 Jahren aus der Gruppe die Polizeibeamten an. Die Attacke konnte von den Uniformierten abgewehrt und die Angreifer festgenommen werden.

Wie es weiterhin hieß, hätten sich daraufhin bis zu 150 Menschen mit den kontrollierten Jugendlichen solidarisiert und gegen die Beamten gewettert. Zudem wurde ein ebenfalls 17-Jähriger festgenommen. Er soll zuvor aus einer Menschenmenge heraus eine Glasflasche auf einen Streifenwagen geschleudert haben. Dabei zerbrach eine Seitenscheibe und der im Fahrzeug sitzende Polizeibeamte wurde leicht durch Glassplitter verletzt. Schließlich rückten weitere Streifenwagen samt Besatzung an um die hitzige Situation zu entschärfen. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei 20 Fahrzeuge im Einsatz. Erst mit der massiven Polizeipräsenz beruhigte sich die Lage und die Personen zerstreuten sich, schilderten die Beamten die Szene.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter der Polizeibehörde der Stadt Mannheim leicht verletzt. Die drei festgenommenen Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten überstellt.