1500 Waldhof-Fans auf dem Weg nach München – Raffael Korte zurück

Mannheim/München.Schon am frühen Samstagmorgen ist Blau-Schwarz die dominierende Farbe am Mannheimer Hauptbahnhof. Im ICE 591 auf der dreistündigen Fahrt nach München sitzen um 8:30 Uhr bestimmt 100 Fans des SV Waldhof, die sich auf den Weg zum Auswärtsspiel beim TSV 1860 München machen (Anstoß 14 Uhr). Insgesamt werden 1500 SVW-Anhänger im Stadion an der Grünwalder Straße erwartet, das mit 15.000 Zuschauern ausverkauft ist.

Trainer Bernhard Trares ist mit seinem Team bereits am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Der 54-Jährige nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag zwei Veränderungen im Kader vor. Der flexible Mittelfeld-Mann Raffael Korte steht erstmals in diesem Jahr im Aufgebot, auch Offensivkraft Arianit Ferati kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück. Ferati dürfte auch gleich ein Kandidat für die Startformation sein. Dafür rutschen Linksverteidiger Mete Celik und Benedict dos Santos aus dem Kader.

Mit einem Sieg in München könnten die zurzeit viertplatzierten Mannheimer den Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg, der sich am Freitagabend 1:1 von Eintracht Braunschweig trennte, auf vier Punkte verkürzen.