16-Jähriger mit Sturmhaube hält Elektroschocker aus VW-Bus

Worms.Ein 16-jähriger Beifahrer hat in Worms einen eingeschalteten Elektroschocker aus einem mit zwei weiteren Personen besetzten VW-Bus gehalten und dabei eine weiße Sturmhaube getragen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend. Als die Beamten das Fahrzeug gegen 21 Uhr in der Kurfürstenstraße stoppten, gab der 16-Jährige an, er habe nur Spaß gemacht. Der Jugendliche händigte sein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät sowie seine Sturmhaube schließlich aus. Er erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.