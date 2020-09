Hessen.Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 165 gestiegen. Die Gesamtzahl der Menschen, die nachweislich mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert wurden, liegt damit landesweit bei 15 596, wie das Sozialministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich um einen auf 532 (Stand 14.00 Uhr).