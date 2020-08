178 neue Corona-Fälle in Hessen nachgewiesen

Wiesbaden.Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hessen ist am Sonntag in Hessen um 178 Fälle gestiegen. Das teilte das hessische Sozialministerium am Sonntag mit (Stand: 14 Uhr). Am Vortag hatte der Anstieg noch bei 149 Neuinfektionen gelegen. Insgesamt sind damit in Hessen 14 587 Corona-Fälle im Bundesland registriert worden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 blieb am Sonntag unverändert bei 528. Mit der Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle bezieht sich das Land auf alle registrierten Infizierten seit 11. März.

Einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stellte die Stadt Offenbach fest. Nach Angaben der Stadt lag diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 55,1 Fällen. Die Stadt hatte wegen der Überschreitung der kritischen Schwelle von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verschärft.

Coronavirus - so viele Fälle sind in der Region bekannt

So gelten in Offenbach nun strengere Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie. Auch Hanau hatte einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Neuinfektionen gemeldet, die mittlerweile bei 60 pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liege. Die Stadt mit zuletzt knapp unter 100 000 Einwohnern gehört zum Main-Kinzig-Kreis. An diesem Montag werde man mit dem Landkreis Maßnahmen beraten, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen, sagte ein Sprecher der Stadt.

Laut Ministerium liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit in Wiesbaden bei 35,2, in Frankfurt bei 30,1 und im Kreis Groß-Gerau bei 29,3. Das Ministerium erklärte, dass durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen nicht auszuschließen sei, dass Zahlen nachträglich wieder korrigiert werden müssen.

Eine von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50.