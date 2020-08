Hessen.In Hessen ist die Zahl der festgestellten Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages um 179 gestiegen. Insgesamt seien damit 13 187 Fälle in dem Bundesland bestätigt, teilte das Sozialministerium am Freitag (Stand: 14.00 Uhr) in Wiesbaden mit. In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben - im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert.