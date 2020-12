18 Einbrüche seit Oktober - Zusammenhang möglich

Heidelberg.Die Zahl der Wohnungseinbrüche in den Heidelberger Stadtteilen Weststadt, Pfaffengrund, Neuenheim und Handschuhsheim ist seit Oktober gestiegen. Wie die Polizei mitteilt, wurden seitdem 18 Einbrüche angezeigt, die alle in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr stattfanden. Die Einbrecher stiegen in nahezu allen Fällen durch Fenster an der Rückseite der Häuser ein.

Sie entwendeten Elektrogeräte, Haushaltsartikel, Kleidung und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe, heißt es vonseiten der Polizei. Aufgrund der Vorgehensweise schließen die Beamten nicht aus, dass die Taten in Verbindung stehen. Ob es sich hierbei um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch nicht bekannt.

Fahndungen bleiben ohne Erfolg - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, 20. November, verlief eine Fahndung, welche die Beamten nach einem Einbruch einleiteten, ohne Erfolg. Zuvor hatte eine Anwohnerin in der Bergstraße einen unbekannten Mann angesprochen, der die Flucht ergriff.

Einen Täter erwischte eine Bewohnerin in der Dantestraße auf frischer Tat. Am Samstagabend, 28. November, versuchte die Frau diesen aufzuhalten, als er sich in ihrem Wohnzimmer aufhielt. Der Versuch misslang und der Täter ergriff mit seinem Diebesgut die Flucht. Auch hier brachte eine Fahndung keinen Erfolg.

Der Mann ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und über 1,80 Meter groß. Er spricht Deutsch mit leichtem Akzent. Während der Tat hatte er eine dunkle Sportjacke und eine dunkle Baseball-Kappe an. Er trug zudem einen ebenfalls dunklen Rucksack. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0621/1744444 entgegengenommen.

Wohnungseinbrüchen vorbeugen

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden.