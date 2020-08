18-Jährige stürzt mit über zwei Promille vom Fahrrad

Kandel.Eine alkoholisierte 18-jährige Radfahrerin ist am Samstag gegen 2.32 Uhr auf dem Nachhauseweg in Höhe des Stadions Kandel von ihrem Rad gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, zog sie sich dabei Verletzungen im Gesicht zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sie ist zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zudem ist der 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall.