18-Jährigem mit Messer in Bauch gestochen - 15-Jähriger in U-Haft

Mannheim.Weil er am Montagabend auf dem Alten Meßplatz nach einem Streit einen drei Jahre älteren Begleiter mit einem Taschenmesser in den Bauch gestochen haben soll, hat das Amtsgericht Mannheim gegen einen Jugendlichen Haftbefehl erlassen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, bestehe gegen den 15-jährigen Deutschen der dringende Verdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Das 18 Jahre alte Opfer erlitt eine tiefe Stichverletzung, bei der auch der Magen beschädigt wurde. In einem Krankenhaus wurde er in der Nacht auf Dienstag notoperiert, Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Ärzte keine.

Zwei Passanten waren auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatten sich beim mutmaßlichen Täter erkundigt, ob das schreiende Opfer Hilfe benötige. Mit der abschlägigen Entgegnung des Tatverdächtigen gaben diese sich nicht zufrieden und verblieben vor Ort. Daraufhin soll der Jugendliche sein Messer erneut gezogen und auf die beiden Passanten eingestochen haben. Einer der beiden erlitt dabei eine Stichverletzung in der Bauchgegend, der andere wurde am Oberschenkel verletzt. Beide mussten ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Tatverdächtige wurde wenig später festgenommen. Nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim am Mittwochnachmittag wurde er in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Haus des Jugendrechts Mannheim dauern an.