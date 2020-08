18-jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Zuzenhausen.Ein 18-Jähriger ist mit seinem Motorrad von Zuzenhausen kommend in Richtung Horrenberg von der Landstraße 612 abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend in einer unübersichtlichen Rechtskurve. Der junge Motorradfahrer fuhr daraufhin in ein angrenzendes Wiesengelände, wurde vom Zweirad abgeworfen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er eine schwere Rückenverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Ob überhöhte Geschwindigkeit und der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot die Ursache für den Unfall waren, wird noch ermittelt.