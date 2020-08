19-Jähriger greift nach E-Scooter-Unfall der Mutter Polizeibeamte an

Mannheim.Ein 19-jähriger Mannheimer hat zwei Polizeibeamte in der Rheingoldstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau tätlich angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verwehrten die Beamten dem 19-Jährigen am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, einen Rettungswagen zu betreten, in dem seine Mutter nach einem Unfall mit einem E-Scooter notärztlich versorgt wurde. Darauf reagierte der Mannheimer aggressiv und schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dieser konnte weitere körperliche Angriffe abwehren. Die Beamten überwältigten den 19-Jährigen und brachten ihn zum Polizeirevier. Dort wurden alle Beteiligten medizinisch versorgt. Die Polizisten hatten sich durch den Vorfall Prellungen, eine Platzwunde im Gesicht sowie leichte Verletzungen an den Händen zugefügt. Der Angreifer selbst hatte leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.