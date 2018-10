19-Jähriger muss für vier Jahre ins Jugendgefängnis

Ein heute 19-Jähriger muss wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft: Nach dem Überfall auf eine Joggerin im März hat die Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg gegen den Angeklagten eine Jugendstrafe von vier Jahren verhängt. Der Prozess fand inklusive Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Heranwachsende hatte in der Hauptverhandlung gestanden, zur Mittagszeit des 7. März auf dem Leinpfad am Neckarufer in Heidelberg mit einem faustgroßen Stein dreimal auf den Kopf der Joggerin eingeschlagen zu haben. Zu den Motiven äußerte er sich nicht. Die Anklage war von sexuellen Absichten ausgegangen.

Zum Tatzeitpunkt war der Täter noch 18 Jahre alt. Die Polizei hatte ihn im April wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Zuvor war der 18-Jährige nach den Ermittlungen der Kripo, bei denen sie mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung nachgegangen war, in den Fokus der Kriminalisten gerückt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung hatte die Polizei Beweismittel sichergestellt.