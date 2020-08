19-Jähriger stirbt beim Schwimmen im Baggersee

Germersheim.Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Germersheim beim Schwimmen ums Leben gekommen. Taucher der DLRG haben den Heranwachsenden im "Baggersee am Schützenhaus" im Ortsteil Sondernheim nur noch leblos aus dem Wasser bergen können. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ursache des Unfalls ist ungeklärt, es wird ermittelt. Die Freunde des Verstorbenen hatten nur beobachten können, wie der 19-Jährige plötzlich im See untergegangen sei. Eine Möglichkeit zu helfen, hatten sie nicht.