21-Jähriger verletzt Passanten und Polizisten - Autobahn während Festnahme gesperrt

Viernheim.Ein 21-Jähriger soll am Dienstagvormittag einen 66-Jährigen mit einem Messer und bei seiner Festnahme zwei Polizisten verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, traf der 66-Jährige gegen 11.30 Uhr beim Spazieren am Straßenheimer Weg auf einen Mann, der sich an einem dortigen Brunnen auffällig verhalten haben soll. Als er die ihm unbekannte Person ansprach, soll der 21-Jährige den Spaziergänger mit einem Messer angegriffen und ihn leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete der junge Mann über die Autobahn 659 in Richtung eines Parkplatzes in der Robert-Schumann-Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige festgenommen werden. Gegen seine Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Auch er selbst zog sich Verletzungen zu. Während der Maßnahmen war die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern noch an.