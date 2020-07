250 statt 999 Besucher beim Akademiekonzert

Mannheim.Das letzte Konzert des Orchesters am Nationaltheater Mannheim (NTM) fand im März zu Beginn der Corona-Krise vor maximal 999 Zuhörern im Mannheimer Rosengarten statt. Am Montagabend, einen Tag nach Ende des NTM-Festivals Mannheimer Sommer, spielte die Musikalische Akademie des Nationaltheaters unter ihrem Generalmusikdirektor Alexander Soddy zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder live und öffentlich - im Mozartsaal am Friedrichsplatz. Allerdings durften nur 250 Zuhörer in den sonst mehr als 2000 Menschen fassenden Saal. Es wurde unter strengsten Corona-Regelungen gespielt. Der Eintritt war frei, das Orchester spielte auf Spendenbasis. Auf dem Programm standen Werke von Mozart und Strauss. Höhepunkte waren die beiden von Sopranistin Nikola Hillebrand dargebotenen Arien aus Mozarts „Le nozze di Figaro“ und „Die Entführung aus dem Serail“ sowie die „Metamorphosen“ für 23 Solostreicher von Richard Strauss. Das Publikum reagierte euphorisch auf das Comeback des Orchesters. Das Konzert wird am Dienstag, 21. Juli, und Mittwoch, 22. Juli, jeweils um 20 Uhr wiederholt. Eine Einführung mit Opernintendant Albrecht Puhlmann ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn. Die Vorstellungen sind ausverkauft.