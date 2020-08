26-Jähriger und 52-Jähriger können ihre Bestellungen in Eiscafé nicht bezahlen

Speyer.Ein 26-Jähriger und ein 52-Jähriger haben in einem Eiscafé in der Speyerer Innenstadt ihre Bestellungen nicht bezahlt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konsumierten die beiden Männer aus Lettland, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Dienstagabend über den Zeitraum von etwa einer Stunde alkoholische Getränke im Wert von 25 Euro. Als es ums Bezahlen ging, teilten sie mit, die Rechnung nicht begleichen zu können. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei der Durchsuchung der beiden Männer kein Bargeld auffinden. Vor Ort konnten die Beamten die Personalien der Beiden erheben sowie einen Zustellungsbevollmächtigten festhalten. Über diesen ist die postalische Erreichbarkeit der Beschuldigten für das weitere Strafverfahren gewährleistet.