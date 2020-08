27 neue Corona-Fälle im Landkreis und in der Stadt Worms - Infizierte sind überwiegend Reiserückkehrer

Alzey-Worms.Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus-Infizierten Personen seit Dienstag um 27 auf insgesamt 563 Fälle erhöht. Wie die Kreisverwaltung Alzey-Worms am Mittwoch mitteilte, sind auch zwei Kitas und eine Schule betroffen. „Die zweite Corona-Welle ist im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms angekommen. Wichtig ist es, nicht in Panik zu verfallen und jetzt verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet“, sagte Landrat Heiko Sippel laut der Mitteilung der Kreisverwaltung. Das Gesundheitsamt, Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie ehrenamtliche Helfer seien intensiv damit befasst, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln.

Zunächst war ein Schüler, der eine sechste Klasse des Alzeyer Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurden der Klassenverband des Jungen, weitere Schüler zweier Parallelklassen, die den Religionsunterricht gemeinsam mit dem Schüler besuchen, sowie die Lehrer, die die Klasse unterrichtet hatten, unter amtliche Quarantäne gestellt. Auch ein Kind im Alter unter drei Jahren aus der Kindertagesstätte „Nach dem alten Schloss“ in Gau-Odernheim wurde positiv getestet. Hier hat das Gesundheitsamt den Kita-Bereich, den das Kind besucht - dieser ist strikt von den weiteren Kita-Räumen getrennt - geschlossen. Kinder und Erzieher, die Kontaktpersonen sind, wurden unter Quarantäne gestellt. Einen weiteren Corona-Fall gab es in der Kita Spatzennest in Saulheim: Hier ist eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. Eine der drei Kita- Gruppe musste deshalb geschlossen werden. Die als Kontaktpersonen betroffenen Kinder und Erzieher wurden unter Quarantäne gestellt.

„Bei den 16 neuen Fällen im Landkreis und elf neuen Fälle in Worms handelt es sich überwiegend um Reiserückkehrer aus Südosteuropa und den Balkanstaaten. Darunter sind einige Familien, junge Menschen und auch Menschen mittleren Alters“, sagte die künftige Leiterin des Gesundheitsamtes Alzey-Worms, Berit Kohlhase-Griebel, laut Mitteilung. Insgesamt 267 Personen aus dem Landkreis und 225 aus der Stadt Worms sind mittlerweile wieder genesen.