29-Jähriger bei Verpuffung von Metallstaub schwer verletzt

Darmstadt.Bei einer Explosion in einem Labor der Technischen Universität Darmstadt ist am Donnerstag ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war es in einem Gebäude zu einer Verpuffung von Metallstaub gekommen. Dadurch entstand ein Brand, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle hatte, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wodurch die Explosion ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Auch ob es sich bei dem Schwerverletzten um einen Studenten oder Mitarbeiter handelt, konnte die Polizei nicht sagen.