29-Jähriger ohne Führerschein entwendet Taxi

Mannheim.Ein 29-jähriger Mann hat am frühen Montagmorgen einen Taxifahrer getäuscht und ist mit dessen Fahrzeug davon gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige zusammen mit zwei weiteren männlichen Personen am Uniklinikum in das Taxi gestiegen und ließ sich in die Neckarstadt fahren. In der Fröhlichstraße angekommen, verließ der Mann das Taxi, um Geld aus seiner Wohnung zu holen. Der 79-jährige Taxifahrer begab sich daraufhin in einen Hauseingang. Der 29-Jährige nutzte den Moment, stieg in das llere Fahrzeug und fuhr davon. Mit zahlreichen Streifenwagen wurde daraufhin nach ihm gefahndet, schließlich wurde das Taxi mit laufendem Motor und eingeschalteten Lichtern auf dem Parkplatz des Herzogenriedbades in der Max-Joseph-Straße entdeckt. Der 29-Jährige konnte festgenommen und durchsucht werden. Dabei wurden drei Mobiltelefone des geschädigten Taxifahrers gefunden. Einen Drogentest lehnte der Mann ab, daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitze einer gültigen Fahrerlaubnis ist.