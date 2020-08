29-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Schlägen und Tritten – Zeugen gesucht

Mannheim.Ein 22-jähriger Mann ist vor einem Anwesen in der Fröhlichstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West von seinem 29-jährigen Hausmitbewohner mit Tritten und Schlägen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten die beiden Männer am Dienstagabend gegen 22 Uhr aufgrund einer beschädigten Wohnungstür in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat und schlug der 29-Jährige den Geschädigten gegen den Körper, das Gesicht und die Beine. Außerdem würgte er den 22-Jährigen, bis zwei Zeugen einschritten und den Täter wegzogen. Der Geschädigte erlitt Kratz- und Schürfwunden am Hals, eine Einblutung am Auge und hatte Schmerzen an seiner kürzlich operierten Schulter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/330 10 zu melden.