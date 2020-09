30-Jähriger gibt aus Freude über Schwangerschaft der Lebensgefährtin Schüsse ab

Bad Dürkheim.Anwohner haben vermutliche Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Otto-Dill-Straße in Bad Dürkheim gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten die Beamten daraufhin am Dienstag gegen 17 Uhr in der Wohnung eine 31-jährige Frau sowie ihren 30-jährigen Lebensgefährten antreffen. Der 30-Jährige gab an, dass er vor Freude über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgegeben habe. Da der Mann deutlich alkoholisiert war, stellten die Beamten die Schreckschusswaffe und die Munition schließlich sicher. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der 30-Jährige ab. Zu einer Gefährdung von Anwohnern oder Passanten war es laut Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt gekommen. Jedoch wurden das Ordnungsamt und die Waffenbehörde über den Vorfall informiert. Dort werden mögliche Konsequenzen nun geprüft.