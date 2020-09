30 Reisebusse für den Schülerverkehr

Kreis Bergstraße.Der Kreis Bergstraße beabsichtigt, bis zu 30 Reisebusse zusätzlich als Schulbusse einzusetzen. Das hat Karsten Krug (SPD), Verkehrs- und Finanzdezernent des Kreises, am Dienstag auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Hintergrund sind die teils überfüllten Schulbusse, was Eltern wie Schulen gerade wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus besorgt. Es kam immer wieder zu Beschwerden. Die Reisebus-Unternehmen hätten aktuell umfangreiche Kapazitäten frei, sagte Krug. Er rechne mit Mehrkosten von etwa einer halben Million Euro monatlich und fordert eine Mitbeteiligung des Landes. Im anderen Fall müssten die Kosten über die Schulumlage kompensiert werden - mithin von den Steuergeldern der Allgemeinheit, sagte Krug. Er hoffe auf einen positiven Bescheid des Landes in den nächsten Tagen