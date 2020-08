32-Jährige greift Polizistin an

Ludwigshafen.Bei einer Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei in der Valentin-Bauer-Straße in Ludwigshafen hat eine 32-jährige Ludwigshafenerin eine Polizistin angegriffen. Zuvor waren die Beamten aufgrund einer Körperverletzung am Samstag gegen 20.30 Uhr alarmiert worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten versuchten, die 32-Jährige daraufhin zu fesseln. Diese wehrte sich jedoch erheblich – auch nach Androhung des Distanz-Elektroimpulsgeräts. Erst durch Einsatz des Geräts konnten die Beamten die 32-Jährige schließlich fesseln. Ein Atemalkoholtest der Frau ergab einen Wert von 2,87 Promille. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.