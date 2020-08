38-Jähriger von Unbekannten in Schwetzingerstadt überfallen

Mannheim.Ein 38-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in der Schwetzingerstadt von einem Unbekannte überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige gegen 2 Uhr in der Tatersallstraße in Richtung Wassertum unterwegs, als er von einem unbekannten Mann gerufen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als der 38-Jährige dies verneinte, forderte der Unbekannte ihn mehrmals zur Herausgabe seines Mobiltelefons auf und versuchte es, aus der Hosentasche seines Gegenübers zu ziehen. Dabei kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern, infolgedessen sie zu Boden fielen. der 38-Jährige zog sich Verletzungen an Stirn, Knie und Ellenbogen zu. Erst als ein Anwohner seinen Rolladen nach oben zog und laut rief, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er sol eine nordafrikansiche Erscheinung, und schwarze nach hinten gegelte Haare gehabt haben, zudem trug er eine schwarze Jacke der Marke Adidas. Zeugen - insbesondere die Person, die den Rollladen nach oben gezogen hat - werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.