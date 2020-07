40 Virusnachweise bei 105 Getesteten einer Gemeinde

Symbolbild. © dpa

Sinsheim.Die Flächentestung der rumänisch christlichen Gemeinde in Sinsheim ergab insgesamt 40 Coronavirus-Fälle. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag mit. Von den positiv getesteten Personen, darunter auch Kinder, würden mindestens 14 in Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises wohnen.

Für sie sei Quarantäne verfügt und die Kontaktpersonen ermittelt worden, heißt es weiter in der Mitteilung des Landratsamts. 105 Mitglieder der Glaubensgemeinschaft hatten sich am Dienstag freiwillig testen lassen. „Auf Grund des nun bekannten Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der Gemeinde, wird das Gesundheitsamt nun auch die noch fehlenden 77 Personen der rumänisch christlichen Gemeinde abstreichen“, so das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis.

Hintergrund der kurzfristig angebotenen Flächentestung war der Fall einer positiv getesteten Person mit Beziehungen zur rumänisch christlichen Gemeinde in Sinsheim. Mit der Flächentestung wolle man ein größeres Infektionsgeschehen ausschließen, erläuterte die für Ordnung und Gesundheit zuständige Dezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, laut Mitteilung.