400 000 Euro Schaden bei Silobrand

Helmstadt-Bargen.Bei einem Silobrand in Helmstadt-Bargen am gestrigen Dienstag ist ein Schaden in Höhe von rund 400 000 Euro entstanden. Angaben der Polizei zufolge ist die Brandursache weiterhin unklar. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr waren die Freiwilligen Feuerwehren Helmstadt und Bargen mit Unterstützung der Wehren aus Waibstadt, Aglasterhausen und Mosbach im Einsatz.

Am Dienstagmittag brannte ein Silo in der "Jägermühle" am Wollenbach im Ortsteil Flinsbach (wir berichteten). In dem Silo waren etwa 50 Tonnen Mais gelagert. Die Kriminalpolizei ermittelt und der Brandort ist beschlagnahmt.