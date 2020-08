44-Jähriger auf Paradeplatz geschlagen und leicht verletzt

Mannheim.Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag von einem 23-Jährigen am Paradeplatz geschlagen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann zusammen mit einem Begleiter gegen 2.30 Uhr auf dem Paradeplatz auf, als eine Gruppe von drei Männern und einer Frau aus Richtung Markplatz gelaufen kam und sich dabei fortlaufend einen Basketball zuspielte. Der Geschädigte beteiligte sich für kurze Zeit am Spiel, bis ihm unvermittelt ein 23-Jähriger in den Rücken sprang, ihn auf den Boden drückte und mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf trat. Seine Begleiter zogen den 23-Jährigen von seinem Opfer weg und entfernten, anschließend entferten sich die vier in Richtung Schloss. Der 44-Jährige, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, erlitt Schürfwunden und Hämatome. Wenig später konnte die Polizei die Gruppe in den M-Quadraten kontrollieren. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, ein Alkohltest ergab einen Wert von 0,6 Promille.