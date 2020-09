44-Jähriger bedroht Mutter – SEK rückt an

Frankenthal.Weil ein 44-jähriger Mann seine Mutter mit dem Messer bedroht hat, rückte ein Sondereinsatzkommando der Polizei am Mittwochvormittag nach Frankenthal-Mörsch aus. Die Mutter hatte flüchten können. Die Polizei traf den Mann allerdings nicht mehr in der Wohnung an. Die Beamten konnten ihn am Nachmittag festnehmen. Nach Polizeiangaben befindet er sich aktuell in Gewahrsam. Während des Einsatzes mussten Teile von Mörsch für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei betont, dass für die Schule, die sich der Nähe des Einsatzortes befindet, zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden habe.