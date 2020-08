44-Jähriger nach Handydienstahl festgenommen

Darmstadt.Nachdem ein 44-Jähriger in Darmstadt am Montagabend (10.8.) zwei Mobiltelefone aus einem Anwesen in der Oberstraße erbeutet hatte, konnte die Polizei den Tatverdächtigen im Zuge weiterer Maßnahmen festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann gegen 21.20 Uhr die beiden Handys vom Terrassentisch entwendet haben und damit geflüchtet sein. Kurze Zeit nach der Tat soll der 44-Jährige Kontakt mit der Handybesitzerin aufgenommen und für

die Herausgabe der Mobiltelefone einen Geldbetrag eingefordert haben. Daraufhin alarmierte die Besitzerin die Polizei. Bei dem vereinbarten Übergabeort konnte schließlich eine Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt den Tatverdächtigen

festnehmen und die zuvor erbeuteten Smartphones sicherstellen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der 44-Jährige die Beamten mit auf die Station begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Im Anschluss wurde er wieder auf

freien Fuß gesetzt.