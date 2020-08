47-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Worms.Bei einem Verkehrsunfall in der Andreasstraße in Worms ist eine 47-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch fuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 21.30 Uhr in den Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring/Andreasstraße ein und nahm der bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrerin die Vorfahrt. Die 47-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.