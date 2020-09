47 neue nachgewiesene Corona-Infektionen

Hessen.Innerhalb eines Tages sind in Hessen 47 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Am Montag (Stand 14.00 Uhr) lag die Gesamtzahl damit bei 16 145, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus blieb seit Freitag unverändert bei 535. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen kommt Frankfurt auf die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag laut Ministerium bei 21,6.