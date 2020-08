49-jährige Frau aus Tschechien wird vermisst

Worms.Seit Freitag, 21. August, wird die 49-jährige Jirina Sagatova vermisst. Wie die Polizei mitteilt, war die Tschechin am 18. August über eine Arbeitsvermittlungsagentur nach Deutschland gekommen und erlitt auf der Reise einen Schwächeanfall, weshalb sie ins Wormser Klinikum eingeliefert wurde. Später wurde sie entlassen und hat sich seitdem nicht mehr bei ihrer in Tschechien lebenden Familie gemeldet. Ihr Mobiltelefon ist seitdem ausgeschaltet. Zuletzt wurde die 49-Jährige am 21. August gegen 5 Uhr im Wormser Stadtgebiet festgestellt. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und schulterlange blondgefärbte Haare sowie ein streifenförmiges Tattoo am rechten Arm. Sie trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hatte sie eine graue Umhängetasche bei sich.

Wer Jirina Sagatova gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, kann sich unter der Rufnummer 06241/852-0 an die Polizei wenden. Die Vermisstenfahnung der Polizei findet sich auch hier.