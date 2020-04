5000 Bienen belagern Schaufensterscheibe

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Karsamstag bei einem Friseursalon in der Brückenstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, ließ sich am Mittag an der Fensterscheibe eines Friseurgeschäfts ein ganzer Schwarm Bienen nieder.

Die Beamten bemerkten dazu im Scherz, dass die etwa 5000 Tiere dies wohl in Unkenntnis der Corona-Verordnung getan hätten, die die Schließung von Friseur-Geschäften vorsehe. Ein Rad- und Fußweg sei - wohl auch wegen des Kontaktverbots - von der Polizei abgesperrt worden war, so die weitere Mitteilung. Der Schwarm sei letztlich von einem Imker fachmännisch eingefangen und umgesiedelt worden.

Die Bienen müssten nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, schließt die Polizei.