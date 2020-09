50.000 Euro Schaden nach Brand in Geschäft

Mannheim.Bei einem Brand in einem Geschäft in Mannheim ist am Donnerstag ein Schaden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro entstanden. Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 10.45 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes in der Mannheimer Straße im Stadtteil Käfertal aus. Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Drucker ursächlich. Nach dem Löschen der Flammen führte die Feuerwehr Entlüftungsmaßnahmen durch.

Die Einsatzkräfte hatten nach Polizeiangaben mehrere über dem Laden befindliche Wohnungen öffnen müssen. Personen wurden dort nicht angetroffen. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt nun.