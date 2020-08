54-Jährige verursacht Unfall mit 1,96 Promille

Heidelberg.Ein Zeuge hat weitere Unfälle einer betrunkenen Autofahrerin in Heidelberg verhindert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte der Zeuge die 54-jährige Pkw-Fahrerin am Sonntagabend gegen 20.55 Uhr auf einem Parkplatz in der Uferstraße. Die Frau stieg in ihr Auto ein und beschädigte beim Ausparken ein weiteres Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die 54-Jährige ihre Fahrt fort. Die Beamten zogen die Unfallverursacherin kurze Zeit später aus dem Straßenverkehr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Führerschein der 54-Jährigen wurde einbehalten.