593 Autos pro 1000 Einwohner in Hessen

Wiesbaden.In Hessen kommen auf 1000 Einwohner 593 Autos. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts und mit eigenen Berechnungen ermittelt. Die Pkw-Dichte Hessens lag damit im Mittelfeld. Im Saarland war dieser Wert am größten: 640 Autos je 1000 Einwohner wurden dort gezählt. Mit Abstand am wenigsten Pkw pro 1000 Einwohner gab es in Berlin (335).

Bundesweit stieg die Pkw-Dichte in Deutschland zwischen 2009 und 2019 um zwölf Prozent. Zuletzt kamen durchschnittlich 569 Autos auf 1000 Einwohner, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Zehn Jahre zuvor waren es 509.