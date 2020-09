60-Jähriger wirft mit Müllsäcken und leistet Widerstand gegen Polizisten

Neustadt/Weinstraße.Ein 60-jähriger Mann hat auf dem Neustadter Marktplatz Müllsäcke umhergeworfen und sich vor ein Müllfahrzeug gelegt. Laut Polizeiangaben meldete ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung den Vorfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr den Beamten. Vor Ort zeigte der 60-Jährige auf polizeiliche Ansprache starke Stimmungsschwankungen und wurde zunehmend aggressiver. Er schrie und schlug wild um sich. Als die Polizisten versuchten, den Mann zu fesseln, wehrte er sich zunächst, konnte aber letztlich fixiert und zur medizinischen Begutachtung in einen Rettungswagen gebracht werden. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 60-jährige Obdachlose in eine umliegende psychiatrische Klinik eingewiesen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.